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Литва дозволила в’їзд з гуманітарних міркувань вже понад 200 білорусам

Понеділок, 14 вересня 2020, 13:59

За наказом міністра внутрішніх справ Литви Рити Тамашунене, на даний момент з гуманітарних причин видані дозволи на в'їзд до Литви 205 білорусам, 54 з них вже ними скористалися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Такий дозвіл МВС видає на основі мотивованої пропозиції МЗС країни про прибуття іноземців з гуманітарних причин (наприклад, у зв'язку з політичними обставинами або з причини іншої загрози).

Такі дозволи видають постраждалим від режиму і репресій, а також громадянам Білорусі, які зіткнулися з гоніннями, активним представникам опозиції.

"Як тільки в сусідній країні почалися масові протести, ми підготували план заходів і досі уважно стежимо за ситуацією в Білорусі. Ми готові і надалі надавати допомогу громадянам Білорусі, які потребують захисту через погрози і політичні обставини",- сказала Тамашунене.

 Громадяни Білорусі, які хочуть приїхати в Литву з гуманітарних причин, повинні звернутися в посольство Литви за шенгенською візою і надати інформацію, що підтверджує особливі гуманітарні обставини.

Рішення про "гуманітарний виняток", який дозволяє громадянам Білорусі виїхати до Литви у зв’язку з подіями в країні, ухвалили в середині серпня, після того, коли режим Александра Лукашенка вдався до жорсткого придушення мирних протестів.

Наприкінці серпня Литва, Латвія та Естонія запровадили санкції проти Александра Лукашенка та 29 посадовців його режиму.

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