Литва готова прийняти білорусів, які страждають від звірств - глава МЗС

Уряд Литви розглядає можливість прийняти громадян Білорусі, які постраждали під час масових акцій протесту проти результатів виборів президента.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

"Литва готова і розглядає можливість прийняття білорусів, які страждають від триваючих звірств, з гуманітарних міркувань", - написав Лінкявічюс в Twitter.

#Lithuania is ready and considering the possibility of accepting Belarusians, suffering from the ongoing brutalities, on humanitarian grounds. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 12, 2020

Сьогодні президент Литви Гітанас Науседа запропонував план із трьох пунктів, щоб знайти вирішення політичної кризи в Білорусі.

Як відомо, кандидатка у президенти Білорусі Світлані Тихановська виїхала до Литви 11 серпня, їй виділили житло і охорону.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн-членів ЄС у п’ятницю, 14 серпня, зберуться на позачергову зустріч щодо останніх подій у Білорусі.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у вівторок ввечері оприлюднив заяву від імені 27 країн-членів Євросоюзу щодо подій у Білорусі, у якій міститься погроза санкцій за насильство і фальсифікації виборів.

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