Литва готова прийняти білорусів, які страждають від звірств - глава МЗС

Уряд Литви розглядає можливість прийняти громадян Білорусі, які постраждали під час масових акцій протесту проти результатів виборів президента.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

"Литва готова і розглядає можливість прийняття білорусів, які страждають від триваючих звірств, з гуманітарних міркувань", - написав Лінкявічюс в Twitter.

#Lithuania is ready and considering the possibility of accepting Belarusians, suffering from the ongoing brutalities, on humanitarian grounds.