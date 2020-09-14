Путін видасть Лукашенку кредит на 1,5 мільярда доларів
РФ надасть Білорусі держкредит у розмірі 1,5 мільярда доларів.
Про це заявив президент Росії Владімір Путін в ході переговорів з Александром Лукашенком в Сочі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Интерфакс.
Російський кредит потрібен Мінську для підтримки курсу білоруського рубля. Країна за місяць втратила 15 відсотків золотовалютних резервів, а громадяни рекордними темпами скуповують іноземну валюту і виводять гроші з банків.
Путін запропонував своєму білоруському колезі вжити заходів для відновлення товарообігу між двома країнами на докризовому рівні.
"Що стосується наших економічних взаємин, Росія залишається найбільшим інвестором в білоруську економіку", - сказав Путін. "Тільки один з проєктів - це АЕС вартістю $10 млрд", - зазначив російський президент.
Він нагадав, що в цілому понад 50% торгового обороту Білорусі припадають на РФ:"У нас дуже тісна кооперація по ряду напрямків, по ряду галузей".
За його словами, коронавірус вплинув на товарообіг, і в цьому зв'язку "ми повинні прийняти додаткові зусилля, для того щоб він вийшов на докризовий рівень, а також створити передумови для руху вперед".
Як повідомлялося, Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, у понеділок вранці вилетів до Росії на переговори з президентом РФ Владіміром Путіним.
Нагадаємо, у грудні 2013 року Росія погодилася надати Україні фінансову допомогу на $15 млрд, після того як тодішній Віктор Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію з ЄС. Росія встигла виділити $3 млрд через купівлю єврооблігацій з погашенням у грудні 2015 року.
Рішення суду у справі так званого "боргу Януковича" не винесене й досі.