Путін видасть Лукашенку кредит на 1,5 мільярда доларів

РФ надасть Білорусі держкредит у розмірі 1,5 мільярда доларів.

Про це заявив президент Росії Владімір Путін в ході переговорів з Александром Лукашенком в Сочі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Интерфакс.

Російський кредит потрібен Мінську для підтримки курсу білоруського рубля. Країна за місяць втратила 15 відсотків золотовалютних резервів, а громадяни рекордними темпами скуповують іноземну валюту і виводять гроші з банків.

Путін запропонував своєму білоруському колезі вжити заходів для відновлення товарообігу між двома країнами на докризовому рівні.

"Що стосується наших економічних взаємин, Росія залишається найбільшим інвестором в білоруську економіку", - сказав Путін. "Тільки один з проєктів - це АЕС вартістю $10 млрд", - зазначив російський президент.

Він нагадав, що в цілому понад 50% торгового обороту Білорусі припадають на РФ:"У нас дуже тісна кооперація по ряду напрямків, по ряду галузей".

За його словами, коронавірус вплинув на товарообіг, і в цьому зв'язку "ми повинні прийняти додаткові зусилля, для того щоб він вийшов на докризовий рівень, а також створити передумови для руху вперед".

Як повідомлялося, Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, у понеділок вранці вилетів до Росії на переговори з президентом РФ Владіміром Путіним.

Нагадаємо, у грудні 2013 року Росія погодилася надати Україні фінансову допомогу на $15 млрд, після того як тодішній Віктор Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію з ЄС. Росія встигла виділити $3 млрд через купівлю єврооблігацій з погашенням у грудні 2015 року.

Рішення суду у справі так званого "боргу Януковича" не винесене й досі.