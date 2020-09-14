Путин выдаст Лукашенко кредит на 1,5 миллиарда долларов

РФ предоставит Беларуси госкредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Сочи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.

Российский кредит нужен Минску для поддержания курса белорусского рубля. Страна за месяц потеряла 15 процентов золотовалютных резервов, а граждане рекордными темпами скупают иностранную валюту и выводят деньги из банков.

Путин предложил своему белорусскому коллеге принять меры для возобновления товарооборота между двумя странами на докризисном уровне.

"Что касается наших экономических отношений, Россия остается крупнейшим инвестором в белорусскую экономику", - сказал Путин. "Только один из проектов - это АЭС стоимостью $10 млрд", - отметил российский президент.

Он напомнил, что в целом более 50% торгового оборота Беларуси приходится на РФ:"У нас очень тесная кооперация по ряду направлений, по ряду отраслей".

По его словам, коронавирус повлиял на товарооборот, и в этой связи "мы должны принять дополнительные усилия, для того чтобы он вышел на докризисный уровень, а также создать предпосылки для движения вперед".

Как сообщалось, Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, в понедельник утром вылетел в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в декабре 2013 года Россия согласилась предоставить Украине финансовую помощь на $15 млрд, после того как тогдашний Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Россия успела выделить $3 млрд через покупку еврооблигаций с погашением в декабре 2015 года.

Решение суда по делу так называемого "долга Януковича" не вынесено до сих пор.