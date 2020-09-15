Відомий політик боснійських сербів, засуджений Гаазьким трибуналом, помер від COVID-19

Колишній голова парламенту Республіки Сербської Момчило Країшник, який був ув’язнений Гаазьким трибуналом за участь у злочинах проти людяності під час боснійської війни, помер у результаті ускладнень, викликаних COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Balkan Insight.

Країшник помер у вівторок у віці 75 років в Університетському клінічному центрі в Баня-Луці в Республіці Сербській. Медики повідомили, що він помер о 6 ранку у відділенні інтенсивної терапії в результаті інфікування коронавірусом нового типу.

Політик був госпіталізований 29 серпня після того, як захворів на пневмонію.

Країшник був одним з найвідоміших політичних лідерів боснійських сербів під час боснійської війни 1992-1995 років - разом з Радованом Караджичем і Біляною Плавшич.

Він став співзасновником Сербської демократичної партії разом з Караджичем, який зараз відбуває довічне ув'язнення за геноцид та інші злочини воєнного часу.

Країшник був спікером парламенту Республіки Сербської з 1990 по 1992 роки. Він також очолював переговорну групу боснійських сербів на Дейтонських мирних переговорах, що поклали край війні в 1995 році.

Він був заарештований в 2000 році і у вересні 2006 року був засуджений Гаазьким трибуналом до 27 років позбавлення волі за участь у злочинах проти людяності проти несербського населення, включаючи знищення, вбивство, переслідування, депортацію і примусове переселення. З нього були зняті звинувачення у вбивстві як воєнному злочині, геноциді і співучасті в геноциді.

Країшник був звільнений з ув’язнення достроково в 2013 році.