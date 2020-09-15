Известный политик боснийских сербов, осужденный Гаагским трибуналом, умер от COVID-19

Бывший председатель парламента Республики Сербской Момчило Краишник, который был заключен в тюрьму Гаагским трибуналом за участие в преступлениях против человечности во время боснийской войны, умер в результате осложнений, вызванных COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Balkan Insight.

Краишник скончался во вторник в возрасте 75 лет в Университетском клиническом центре в Баня-Луке в Республике Сербской. Медики сообщили, что он умер в 6 утра в отделении интенсивной терапии в результате инфицирования коронавирусом нового типа.

Политик был госпитализирован 29 августа после того, как заболел пневмонией.

Краишник был одним из самых известных политических лидеров боснийских сербов во время боснийской войны 1992-1995 годов - вместе с Радованом Караджичем и Биляной Плавшич.

Он стал соучредителем Сербской демократической партии вместе с Караджичем, который сейчас отбывает пожизненное заключение за геноцид и другие преступления военного времени.

Краишник был спикером парламента Республики Сербской с 1990 по 1992 годы. Он также возглавлял переговорную группу боснийских сербов на Дейтонских мирных переговорах, положивших конец войне в 1995 году.

Он был арестован в 2000 году и в сентябре 2006 года был приговорен Гаагским трибуналом к ​​27 годам лишения свободы за участие в преступлениях против человечности против несербского населения, включая уничтожение, убийство, преследования, депортацию и принудительное переселение. С него были сняты обвинения в убийстве как военном преступлении, геноциде и соучастии в геноциде.

Краишник был освобожден из тюрьмы досрочно в 2013 году.