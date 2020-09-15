Президент Естонії припустила, що Лукашенко може постати перед судом у Гаазі

Президент Естонії Керсті Кальюлайд припустила, що Александр Лукашенко та посадовці його режиму можуть постати перед Міжнародним судом у Гаазі за насильство проти мирних протестувальників.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю ERR.

"Важливо, щоб ті, хто приймає рішення у Мінську, чітко розуміли, що слухання у Гаазі - не така і далека перспектива", - зазначила президентка Естонії.

Вона додала, що вважає за необхідне якомога швидше запровадити санкції ЄС проти причетних до надмірного застосування сили до учасників мирних акцій протесту.

Керсті Кальюлайд зауважила, що країни Балтії та Естонія відіграють значну роль у тому, щоб просувати білоруське питання у порядку денному ЄС, але наголосила, що подальшу долю країни має визначати виключно народ Білорусі.

"Білоруси мають вирішити усе самі. Втручання ззовні - і неможливе, і недоречне. І це стосується як Сходу, так і Заходу", - зазначила вона.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі.

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