Президент Эстонии допускает, что Лукашенко может предстать перед судом в Гааге

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предположила, что Александр Лукашенко и должностные лица его режима могут предстать перед Международным судом в Гааге за насилие против мирных протестующих.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью ERR.

"Важно, чтобы те, кто принимает решения в Минске, четко понимали, что слушания в Гааге - не такая и далекая перспектива", - отметила президентка Эстонии.

Она добавила, что считает необходимым как можно скорее ввести санкции ЕС против причастных к чрезмерному применений силы к участникам мирных акций протеста в Беларуси.

Керсти Кальюлайд отметила, что страны Балтии и Эстония играют значительную роль в том, чтобы продвигать белорусский вопрос в повестке дня ЕС, но отметила, что дальнейшую судьбу страны должен определять исключительно народ Беларуси.

"Белорусы должны решить все сами. Вмешательство извне - и невозможно, и неуместно. И это касается как Востока, так и Запада", - отметила она.

Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

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