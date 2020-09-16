У Франції через зараження коронавірусом закрили вже більше 80 шкіл

Міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланке повідомив, що з початку навчального року через випадки зараження коронавірусом закрили 81 школу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За словами міністра, ці закриття стосуються "близько 0,13%" з приблизно 60 000 шкіл у країні".

"Це цифри, які все ще дуже обмежені (...) Коли йдеться про 0,13%, це все одно хороший початок навчального року, найкращий з можливих з урахуванням кризи в охороні здоров'я", - оцінив Бланке.

7 вересня міністерство нарахувало 28 закладів і 262 класи, закритих через епідемію.

"У нас близько 1200 нових випадків захворювання учнів в порівнянні з попереднім тижнем", - уточнив міністр, нагадавши, що, як правило, "клас закривається на підставі трьох випадків зараження".

Навчання у французьких школах поновилося в очному форматі 1 вересня. Всі співробітники навчальних закладів, а також учні середніх і старших класів, зобов'язані носити маски. Школярі початкових класів дотримуватися цієї вимоги не повинні.

Згідно з даними, опублікованими французькою владою ввечері у вівторок, 15 вересня, за останні 24 години в країні виявили 7852 випадки зараження COVID-19. За добу від наслідків коронавірусу у Франції померли 37 осіб.