Во Франции из-за заражения коронавирусом закрыли уже более 80 школ

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке сообщил, что с начала учебного года из-за случаев заражения коронавирусом закрыли 81 школу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По словам министра, эти закрытия касаются " около 0,13%"из примерно 60 000 школ в стране".

"Это цифры, которые все еще очень ограничены (...) Когда речь идет о 0,13%, это все равно хорошее начало учебного года, лучшее из возможных с учетом кризиса в здравоохранении", - оценил Бланке.

7 сентября Министерство насчитало 28 заведений и 262 класса, закрытых из-за эпидемии.

"У нас около 1200 новых случаев заболевания учеников по сравнению с предыдущей неделей", - уточнил министр, напомнив, что, как правило, "класс закрывается на основании трех случаев заражения".

Занятия в школах возобновились в очном формате 1 сентября. Все сотрудники учебных заведений, а также учащиеся средних и старших классов, обязаны носить маски. Школьники начальных классов соблюдать это требование не должны.

Согласно данным, опубликованным французскими властями вечером во вторник, 15 сентября, за последние 24 часа в стране обнаружили 7852 случаи заражения COVID-19. За сутки от последствий коронавирус во Франции умерли 37 человек.