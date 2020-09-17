Президент Польщі призначив радницею з соціальних питань свою доньку Кінгу

Донька президента Польщі Анджея Дуди, Кінга, стала його радницею з громадських питань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Onet.

Кінга Дуда була призначена радницею президента у серпні цього року.

"Учасниця численних міжнародних конкурсів з альтернативних методів вирішення спорів. Під час навчання вона була головою наукового гуртка цивільного судочинства в Ягеллонському університеті", - йдеться в короткій біографії Кінги Дуди на офіційному сайті президента Польщі.

Особа на посаді радника президента з соціальних питань не отримує зарплати. Інформацію підтвердив у Twitter президент Анджей Дуда.

"Радник з соціальних питань – це волонтер. Він не отримує жодної винагороди за цю функцію", - написав він.

Незважаючи на це на адресу польського президента вже почали звучати звинувачення у кумівстві.

"Президент Дуда приєднався до програми кумівство+. До речі, невже не було роботи для панни Агати (дружина президента Польщі – ред.) після численних курсоконференцій, практики та юридичного факультету?"- зазначив журналіст Томаш Соммер.

Кінга Дуда в компанії батька з'являлася не часто. Вона привернула до себе увагу у вечір виборів. Після перемоги Анджея Дуди донька президента з'явилася серед виступаючих.

"Звичайно, ми повинні чекати офіційних результатів виборів, але я знаю, що якщо через кілька днів виявиться, що тато переміг на виборах, то він буде добре виконувати свою роботу, тому що він хороша людина, яка любить людей і любить цю країну і зробить все, щоб Польщі було якнайкраще" - заявила тоді Кінга Дуда.