Президент Польши назначил советницей по социальным вопросам свою дочь Кингу

Дочь президента Польши Анджея Дуды, Кинга, стала его советницей по общественным вопросам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.

Кинга Дуда была назначена советницей президента в августе этого года.

"Участница многочисленных международных конкурсов по альтернативным методам разрешения споров. Во время учебы она была председателем научного кружка гражданского судопроизводства в Ягеллонском университете", - говорится в краткой биографии Кинги Дуды на официальном сайте президента Польши.

Лицо на должности советника президента по социальным вопросам не получает зарплаты. Информацию подтвердил в Twitter президент Анджей Дуда.

"Советник по социальным вопросам-это волонтер. Он не получает никакого вознаграждения за эту функцию", - написал он.

Несмотря на это в адрес польского президента уже начали звучать обвинения в кумовстве.

"Президент Дуда присоединился к программе кумовство+. Кстати, неужели не было работы для панны Агаты (жена президента Польши – ред.) после многочисленных курсоконференцій, практики и юридического факультета?"- отметил журналист Томаш Соммер.

Кинга Дуда в компании отца появлялась не часто. Она привлекла к себе внимание в вечер выборов. После победы Анджея Дуды дочь президента появилась среди выступающих.

"Конечно, мы должны ждать официальных результатов выборов, но я знаю, что если через несколько дней окажется, что папа победил на выборах, то он будет хорошо выполнять свою работу, потому что он хороший человек, который любит людей и любит эту страну и сделает все, чтобы Польше было как можно лучше" - заявила тогда Кинга Дуда.