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У Німеччині кажуть про смерть пацієнтки внаслідок кібератаки на лікарню

П'ятниця, 18 вересня 2020, 14:11

У Німеччині пацієнтка однієї з лікарень у Дюссельдорфі померла через те, що її операція відклалася внаслідок кібератаки на госпіталь. 

Про це 17 вересня повідомили представники місцевої влади, пише "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Вірус-вимагач призвів до блокування електронних систем Університетської клініки Дюссельдорфа. Внаслідок цього одну з пацієнток, яка потребувала невідкладної операції, довелося перевозити в інше місто, за 32 кілометри від Дюссельдорфа. У дорозі вона померла. Її вважають першою у Німеччині непрямою жертвою кібератаки на лікарню.

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Як наразі встановили, хакери скористалися "слабким місцем" системи в одній з широко розповсюджених програм. Внаслідок цього функціонування всієї системи порушилося, лікарі не могли отримати доступ до даних, операції довелося відкладати або перевозити пацієнтів до інших закладів. 

Міністр юстиції землі Північний Рейн-Вестфалія повідомив, що загалом внаслідок атаки зашифрувалися 30 серверів - не лише той, де знаходилися дані лікарні. Вимога хакерів з’явилася лише на одному з них - Університету Генріха Гейне, з яким афілійований госпіталь у Дюссельдорфі. При цьому зловмисники не називали суму, яку хочуть отримати, лише вимагали сконтактувати з ними. 

З хакерами почала говорити поліція Дюссельдорфа, пояснивши, що постраждав не університет, а лікарня, і це поставило під загрозу життя людей. Зловмисники після цього дали ключ для розшифровки даних і більше не виходили на контакт. 

Системні адміністратори кажуть, що дані не втрачені безповоротно і роботу всієї системи можливо поступово відновити.

Прокуратура відкрила провадження проти хакерів за фактом ненавмисного убивства, оскільки смерті пацієнтки можливо було уникнути, якби операція почалася вчасно. Особи хакерів не встановлено.

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Німеччина
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