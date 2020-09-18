В Германии говорят о смерти пациентки в результате кибератаки на больницу

В Германии пациентка одной из больниц в Дюссельдорфе умерла из-за того, что ее операция отстрочилась в результате кибератаки на госпиталь.

Об этом 17 сентября сообщили представители местных властей, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Вирус-вымогатель привел к блокированию электронных систем Университетской клиники Дюссельдорфа. В результате одну из пациенток, которая нуждалась в неотложной операции, пришлось перевозить в другой город, в 32 километрах от Дюссельдорфа. В дороге она скончалась. Ее считаются первой в Германии косвенной жертвой кибератаки на больницу.

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Как теперь установлено, хакеры воспользовались "слабым местом" системы в одной из широко распространенных программ. В результате функционирование всей системы госпиталя нарушилось, врачи не могли получить доступ к данным, операции пришлось откладывать или перевозить пациентов другие заведения.

Министр юстиции земли Северный Рейн-Вестфалия сообщил, что всего в результате атаки зашифровались 30 серверов - не только тот, где находились данные больницы. Требование хакеров появилось только на одном из них - Университета Генриха Гейне, с которым аффилирован госпиталь в Дюссельдорфе. При этом злоумышленники не называли сумму, которую хотят получить, только требовали связаться с ними.

С хакерами начала говорить полиция Дюссельдорфа, объяснив, что пострадал не университет, а больница, и это поставило под угрозу жизни людей. Злоумышленники после этого дали ключ для расшифровки данных и больше не выходили на контакт.

Системные администраторы говорят, что данные не потеряны безвозвратно и работу всей системы возможно постепенно восстановить.

Прокуратура открыла производство против хакеров по факту непреднамеренного убийства, поскольку смерти пациентки можно было избежать, если бы операция началась вовремя. Личности хакеров не установлено.