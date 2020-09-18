Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые приедет в Украину на следующей неделе

Всемирный банк отложил транш на $350 млн Украине на фоне новостей по антикоррупции

Еврокомиссия заключила второе соглашение о закупке потенциальной вакцины от коронавируса

Шмыгаль не видит угрозы для безвиза после решения Рады по отбору главы САП






В Германии говорят о смерти пациентки в результате кибератаки на больницу

Пятница, 18 сентября 2020, 14:11

В Германии пациентка одной из больниц в Дюссельдорфе умерла из-за того, что ее операция отстрочилась в результате кибератаки на госпиталь.

Об этом 17 сентября сообщили представители местных властей, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Вирус-вымогатель привел к блокированию электронных систем Университетской клиники Дюссельдорфа. В результате одну из пациенток, которая нуждалась в неотложной операции, пришлось перевозить в другой город, в 32 километрах от Дюссельдорфа. В дороге она скончалась. Ее считаются первой в Германии косвенной жертвой кибератаки на больницу.

Читайте также
В Чехии подозревают Россию в кибератаках против стратегического госучреждения

Как теперь установлено, хакеры воспользовались "слабым местом" системы в одной из широко распространенных программ. В результате функционирование всей системы госпиталя нарушилось, врачи не могли получить доступ к данным, операции пришлось откладывать или перевозить пациентов другие заведения.

Министр юстиции земли Северный Рейн-Вестфалия сообщил, что всего в результате атаки зашифровались 30 серверов - не только тот, где находились данные больницы. Требование хакеров появилось только на одном из них - Университета Генриха Гейне, с которым аффилирован госпиталь в Дюссельдорфе. При этом злоумышленники не называли сумму, которую хотят получить, только требовали связаться с ними.

С хакерами начала говорить полиция Дюссельдорфа, объяснив, что пострадал не университет, а больница, и это поставило под угрозу жизни людей. Злоумышленники после этого дали ключ для расшифровки данных и больше не выходили на контакт.

Системные администраторы говорят, что данные не потеряны безвозвратно и работу всей системы возможно постепенно восстановить.

Прокуратура открыла производство против хакеров по факту непреднамеренного убийства, поскольку смерти пациентки можно было избежать, если бы операция началась вовремя. Личности хакеров не установлено.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия
powered by lun.ua