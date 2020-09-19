Коронавірус виявили у міністра економіки і фінансів Франції

Міністр економіки і фінансів Бруно Ле Мер повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я отримав позитивний результат на COVID-19. Я негайно пішов на самоізоляцію в своєму будинку відповідно до встановлених урядом санітарних правил. У мене немає симптомів. Я пробуду в самоізоляції 7 днів. Я продовжую виконувати свої обов'язки" - написав Ле Мер у Twitter.

J’ai été testé positif à la COVID-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l’isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l’isolement pendant 7 jours. Je continue à exercer mes fonctions. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) September 18, 2020

Він є четвертим членом уряду, у якого позитивний результат тесту на коронавірус. 9 березня колишньому міністру культури і нинішньому міністру зовнішньої торгівлі Франку Рістеру був поставлений діагноз COVID-19. Тодішні державні секретарі з екологічного переходу Брюн Пуарсон і Еммануель Варгон також заразилися протягом наступних двох тижнів.

На початку вересня прем'єр-міністр Жан Кастекс пішов на самоізоляцію через контакт з директором велоперегонів "Тур де Франс" Крістіаном Прюдомом, який заразився.