Коронавирус обнаружили у министра экономики и финансов Франции

Министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я получил положительный результат на COVID-19. Я немедленно пошел на самоизоляцию в своем доме в соответствии с установленными правительством санитарных правил. У меня нет симптомов. Я пробуду в самоизоляции 7 дней. Я продолжаю выполнять свои обязанности " - написал Ле Мэр в Twitter.

J’ai été testé positif à la COVID-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l’isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l’isolement pendant 7 jours. Je continue à exercer mes fonctions. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) September 18, 2020

Он является четвертым членом правительства, у которого положительный результат теста на коронавирус. 9 марта бывшему министру культуры и нынешнему министру внешней торговли Франку Рістеру был поставлен диагноз COVID-19. Тогдашние государственные секретари по экологическому перехода Брюн Пуарсон и Эммануэль Варгон также заразились в течение следующих двух недель.

В начале сентября премьер-министр Жан Кастекс пошел на самоизоляцию из-за контакта с директором велогонки "Тур де Франс" Кристианом Прюдомом, который заразился.