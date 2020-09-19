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Коронавирус обнаружили у министра экономики и финансов Франции

Суббота, 19 сентября 2020, 14:37

Министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я получил положительный результат на COVID-19. Я немедленно пошел на самоизоляцию в своем доме в соответствии с установленными правительством санитарных правил. У меня нет симптомов. Я пробуду в самоизоляции 7 дней. Я продолжаю выполнять свои обязанности " - написал Ле Мэр в Twitter.

Он является четвертым членом правительства, у которого положительный результат теста на коронавирус. 9 марта бывшему министру культуры и нынешнему министру внешней торговли Франку Рістеру был поставлен диагноз COVID-19. Тогдашние государственные секретари по экологическому перехода Брюн Пуарсон и Эммануэль Варгон также заразились в течение следующих двух недель.

В начале сентября премьер-министр Жан Кастекс пошел на самоизоляцию из-за контакта с директором велогонки "Тур де Франс" Кристианом Прюдомом, который заразился.

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Коронавирус Франция
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