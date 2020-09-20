Невідомі відправили Трампу пакунок із отрутою рицин

Правоохоронцям вдалося перехопити пакунок для президента США Дональда Трампа, що містила отруту речовину рицин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це із посиланням на джерела в правоохоронних органах пише CNN.

Згодом ФБР підтвердило цю інформацію, заявивши ще веде розслідування.

Відомо, що небезпечну посилку було виявлено на початку тижня. Найімовірніше, її відправили з Канади.

Як повідомляється, для підтвердження присутності рицину було проведено два тести.

Уся пошта для Білого дому сортується та перевіряється на виїзній установці, перш ніж дістатися до Білого дому.

Нагадаємо, рицин є білковим токсином рослинного походження, що в 6 раз отруйніший за ціанід калію. Відомо про використання рицину спецслужбами, в тому числі – радянською.