Невідомі відправили Трампу пакунок із отрутою рицин
Неділя, 20 вересня 2020, 10:13
Правоохоронцям вдалося перехопити пакунок для президента США Дональда Трампа, що містила отруту речовину рицин.
Як повідомляє "Європейська правда", про це із посиланням на джерела в правоохоронних органах пише CNN.
Згодом ФБР підтвердило цю інформацію, заявивши ще веде розслідування.
Відомо, що небезпечну посилку було виявлено на початку тижня. Найімовірніше, її відправили з Канади.
Як повідомляється, для підтвердження присутності рицину було проведено два тести.
Уся пошта для Білого дому сортується та перевіряється на виїзній установці, перш ніж дістатися до Білого дому.
Нагадаємо, рицин є білковим токсином рослинного походження, що в 6 раз отруйніший за ціанід калію. Відомо про використання рицину спецслужбами, в тому числі – радянською.
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