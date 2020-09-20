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Невідомі відправили Трампу пакунок із отрутою рицин

Неділя, 20 вересня 2020, 10:13

Правоохоронцям вдалося перехопити пакунок для президента США Дональда Трампа, що містила отруту речовину рицин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це із посиланням на джерела в правоохоронних органах пише CNN.

Згодом ФБР підтвердило цю інформацію, заявивши ще веде розслідування.

Відомо, що небезпечну посилку було виявлено на початку тижня. Найімовірніше, її відправили з Канади.

Як повідомляється, для підтвердження присутності рицину було проведено два тести.

Уся пошта для Білого дому сортується та перевіряється на виїзній установці, перш ніж дістатися до Білого дому.

Нагадаємо, рицин є білковим токсином рослинного походження, що в 6 раз отруйніший за  ціанід калію. Відомо про використання рицину спецслужбами, в тому числі – радянською.

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