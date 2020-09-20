Неизвестные отправили Трампу пакет с ядом рицин

Правоохранителям удалось перехватить пакет, адресованный для президента США Дональда Трампа, содержащей ядовитое вещество рицин.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет CNN.

Впоследствии ФБР подтвердило эту информацию, заявив уже ведет расследование.

Известно, что опасную посылку было обнаружено в начале недели. Скорее всего, ее отправили из Канады.

Как сообщается, для подтверждения присутствия рицина было проведено два теста. Вся почта для Белого дома сортируется и проверяется на выездной установке, прежде чем добраться до Белого дома.

Напомним, рицин является белковым токсином растительного происхождения, в 6 раз ядовитее цианид калия. Известно об использовании рицина спецслужбами, в том числе - советской.