Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Глави МЗС країн ЄС не змогли домовитися про санкції проти режиму Лукашенка

Австрія посилила коронавірусні обмеження через сплеск інфекцій

Міністри ЄС, ймовірно, не погодять санкції проти режиму Лукашенка - ЗМІ

Литва, Польща і Румунія запропонують лідерам ЄС програму підтримки Білорусі






США "відновили" санкції ООН проти Ірану і запровадили нові

Понеділок, 21 вересня 2020, 20:16

США заявили про відновлення санкцій ООН проти Ірану, і оголосили про нові обмежувальні заходи.

Про це йдеться заяві президента США Дональда Трампа з приводу санкцій, повідомляє "Європейська правда".

"Моя адміністрація ніколи не дозволить Ірану мати ядерну зброю, і ми не дозволимо Ірану наражати на небезпеку решту світу новими поставками балістичних ракет і звичайних озброєнь.  Щоб цього не сталося, я видаю новий указ, що відновлює санкції Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо Ірану і вводить нові санкції і експортний контроль щодо більш ніж двох десятків юридичних і фізичних осіб, які підтримують ядерну, ракетну і звичайну діяльність Ірану" - заявив Трамп.

Нові санкції стосуються 27 компаній і фізичних осіб.

Також Держдепартамент і Мінфін США запроваджують санкції щодо шести фізичних осіб і трьох компаній, пов'язаних з іранською ядерною програмою, повідомляється в окремій заяві Держдепу

Крім того, Мінфін США вводить окремі санкції проти трьох осіб і чотирьох компаній, пов'язаних з іранською програмою створення балістичних ракет.

Також мінфін запроваджує санкції проти Міністерства оборони і логістики Збройних сил Ірану, іранської компанії Defense Industries Organisation і її директора, і "незаконного диктатора Венесуели" Ніколаса Мадуро, який співпрацює з Іраном.

На додачу до цього міністерство торгівлі США внесло до свого списку п'ять фізичних осіб, пов'язаних з Організацією з атомної енергії Ірану, для яких буде посилено експортний контроль.

"Мої сьогоднішні дії посилають ясний сигнал іранському режиму і тим членам міжнародної спільноти, які відмовляються протистояти Ірану" – заявив Трамп.

Як повідомлялося раніше, США очікують, що усі країни-члени "повною мірою виконають свої зобов’язання для втілення цих заходів". 

Водночас у ЄС кажуть, що оскільки США вийшли з відповідної угоди, вони не можуть скористатися механізмом для повернення санкцій ООН.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іран
powered by lun.ua