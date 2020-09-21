США "відновили" санкції ООН проти Ірану і запровадили нові

США заявили про відновлення санкцій ООН проти Ірану, і оголосили про нові обмежувальні заходи.

Про це йдеться заяві президента США Дональда Трампа з приводу санкцій, повідомляє "Європейська правда".

"Моя адміністрація ніколи не дозволить Ірану мати ядерну зброю, і ми не дозволимо Ірану наражати на небезпеку решту світу новими поставками балістичних ракет і звичайних озброєнь. Щоб цього не сталося, я видаю новий указ, що відновлює санкції Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо Ірану і вводить нові санкції і експортний контроль щодо більш ніж двох десятків юридичних і фізичних осіб, які підтримують ядерну, ракетну і звичайну діяльність Ірану" - заявив Трамп.

Нові санкції стосуються 27 компаній і фізичних осіб.

Також Держдепартамент і Мінфін США запроваджують санкції щодо шести фізичних осіб і трьох компаній, пов'язаних з іранською ядерною програмою, повідомляється в окремій заяві Держдепу

Крім того, Мінфін США вводить окремі санкції проти трьох осіб і чотирьох компаній, пов'язаних з іранською програмою створення балістичних ракет.

Також мінфін запроваджує санкції проти Міністерства оборони і логістики Збройних сил Ірану, іранської компанії Defense Industries Organisation і її директора, і "незаконного диктатора Венесуели" Ніколаса Мадуро, який співпрацює з Іраном.

На додачу до цього міністерство торгівлі США внесло до свого списку п'ять фізичних осіб, пов'язаних з Організацією з атомної енергії Ірану, для яких буде посилено експортний контроль.

"Мої сьогоднішні дії посилають ясний сигнал іранському режиму і тим членам міжнародної спільноти, які відмовляються протистояти Ірану" – заявив Трамп.

Як повідомлялося раніше, США очікують, що усі країни-члени "повною мірою виконають свої зобов’язання для втілення цих заходів".

Водночас у ЄС кажуть, що оскільки США вийшли з відповідної угоди, вони не можуть скористатися механізмом для повернення санкцій ООН.