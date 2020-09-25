Єврокомісія оскаржує рішення Суду ЄС про скасування €13 млрд штрафу для Apple 

Єврокомісія вирішила подавати апеляцію на рішення Суду ЄС про скасування 13 млрд євро штрафу для компанії Apple за особливості її діяльності в Ірландії.

Як пише "Європейська правда", про це оголосила єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

"Комісія вирішила подавати апеляцію до Суду ЄС щодо рішення, прийнятого в липні 2020 року у справі щодо державної допомоги компанії Apple в Ірландії, яке постановляє скасувати рішення Комісії від серпня 2016 року, де йдеться, що Ірландія надала Apple незаконну податкову допомогу через податкові пільги", - йдеться в офіційній заяві.

Єврокомісарка зазначає, що суд у своєму рішенні звернув увагу на важливі юридичні аспекти, але водночас Комісія "вважає що у рішенні були допущені декілька помилок щодо застосування законодавства".

"Для Комісії є найвищим пріоритетом забезпечити, щоб усі компанії, великі й малі, сплачували свою чесну частку податків. Суд неодноразово підтверджував принцип, що хоча країни-члени можуть визначати свої податкові правила, вони мають робити це згідно із законодавством ЄС, що стосується у тому числі надання державної допомоги. Якщо країни-члени надають податкові переваги певним міжнародним корпораціям, які недоступні їхнім суперникам, це шкодить чесній конкуренції у ЄС та порушує правила держдопомоги", - аргументує Маргрете Вестагер.

Як повідомлялося раніше, Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії щодо штрафу для Apple на 13 млрд євро, накладеного у 2016 році через те, що компанія отримала особливу економічну перевагу в Ірландії, отримавши можливість сплачувати значно менші податки, ніж інші.

Apple після цього оскаржила штраф у Суді ЄС, заявивши, що така сума "не відповідає реальності та здоровому глузду". Ірландія, економіка якої отримала вигоду від інвестицій транснаціональних компаній, залучених низькими ставками оподаткування, також оскаржила рішення Єврокомісії.

Справа щодо Apple була частиною ширшої кампанії, спрямованої на те, щоб деякі країни, зокрема, Ірландія, Люксембург та Нідерланди, не пропонували особливо привабливі умови для глобальних гігантів на зразок Amazon, Fiat, Engie та Starbucks.