Суд ЄС скасував штраф Єврокомісії для Apple на 13 млрд євро

Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії щодо штрафу для компанії Apple на 13 млрд євро, накладений Єврокомісією у 2016 році через її діяльність в Ірландії.

Про це йдеться в офіційному комюніке Суду ЄС, з яким ознайомилася "Європейська правда".

"Сьогоднішнім рішенням Суд скасовує оскаржуване рішення, тому що Комісія не змогла довести відповідно до необхідних юридичних стандартів наявність переваг відповідно до ст.. 107 (1) Договору про функціонування ЄС (Article 107(1) TFEU)", - зазначає Суд в офіційному комюніке.

У Суді вирішили, що Єврокомісія помилково оголосила про те, що Apple Sales International (ASI) та Apple Operations Europe (AOE) отримали особливу економічну перевагу та державну допомогу в Ірландії.

Нагадаємо, у 2016 році Єврокомісія зажадала від Apple відшкодувати уряду Ірландії незаконні податкові субсидії, оскільки така допомога порушує правила внутрішнього ринку.

Йдеться про два податкових рішення Ірландії від 29 січня 1991 року та 23 травня 2007 року на користь Apple Sales International (ASI) та Apple Operations Europe (AOE), які не були податковими резидентами Ірландії. Ці правила діяли до 2014 року, відколи в Ірландії почала діяти нова бізнес-структура Apple.

Комісія з'ясувала, що пільги з боку Ірландії, де Apple має штаб-квартиру, призвели до значного зниження податкових виплат з боку компанії.

За розрахунками Єврокомісії, Ірландія таким чином надала Apple податкові переваги на 13 млрд євро.

Apple після цього оскаржила штраф у Суді ЄС, заявивши, що така сума "не відповідає реальності та здоровому глузду".

Ірландія, економіка якої отримала вигоду від інвестицій транснаціональних компаній, залучених низькими ставками оподаткування, також оскаржила рішення Комісії.

Єврокомісія відхилила аргументи, заявивши, що не прагне керувати міжнародними податковими законами, і звинуватила Ірландію в тому, що вона не виконала свою роботу під час оцінки податків Apple.