ЄІБ схвалив 300 млн євро кредиту на енергоефективність громадських будівель в Україні

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить 300 млн євро кредиту на проєкт з енергоефективності громадських будівель в Україні, який передбачає енергомодернізацію адміністративних будівель, шкіл, дитячих садків, культурних закладів і лікарень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Орієнтовна загальна вартість проєкту - 407 млн євро, водночас інвестиційна потреба України в цій сфері оцінюється в 2 млрд євро.

Раніше ЄІБ підписав угоду про проєкт енергоефективності громадських будівель із міністерством розвитку громад та територій. Реалізація проєкту дасть змогу підвищити енергоефективність 1 тис. будівель, а також скоротить викиди CO2 на 1 млн тонн.

За даними пресслужби Мінрегіону, здійснювати термомодернізацію будуть шляхом установлення сучасного обладнання з енергоефективності, лічильників і систем управління, модернізації систем опалення, вентиляції, освітлення тощо.