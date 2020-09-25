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ЕИБ одобрил 300 млн евро кредита на энергоэффективность общественных зданий в Украине

Пятница, 25 сентября 2020, 15:04

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит 300 млн евро кредита на проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине, который предусматривает энергомодернизацию административных зданий, школ, детских садов, культурных заведений и больниц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ориентировочная общая стоимость проекта - 407 млн ​​евро, в то время как инвестиционная потребность Украины в этой сфере оценивается в 2 млрд евро.

Ранее ЕИБ подписал соглашение о проекте энергоэффективности общественных зданий с Министерством развития общин и территорий. Реализация проекта позволит повысить энергоэффективность 1 тыс. зданий, а также сократить выбросы CO2 на 1 млн тонн.

По данным пресс-службы Минрегиона, осуществлять термомодернизацию будут путем установки современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизации систем отопления, вентиляции, освещения и т.д.

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