Єврокомісія надасть Грузії 129 млн євро на подолання наслідків коронавірусу

Єврокомісія і Грузія підписали дві фінансові угоди на загальну суму 129 мільйонів євро, щоб допомогти Грузії подолати спалах COVID-19 і його вплив на економіку країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

"Європейський Союз підтримує Грузію після пандемії COVID-19. Ми продовжимо робити все можливе, щоб пом'якшити наслідки пандемії для життя людей і підприємств", - сказав єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

Підтримка ЄС, мобілізована для Грузії з початку кризи, включає медикаменти, соціальну підтримку вразливих груп, позики і гранти підприємствам і фермерам по всій країні, а також пряму фінансову підтримку в державний бюджет.

Завдяки гранту в 75 мільйонів євро ЄС підтримає Антикризовий економічний план країни, покликаний допомогти громадянам Грузії оговтатися від наслідків пандемії.

Заходи включають соціальну допомогу вразливим домогосподарствам і підтримку підприємств. Також передбачається збільшення кількості ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, щоб підготуватися до потенційного росту інфекцій.

Крім того, ЄС виділить 54 мільйони євро у вигляді грантів, спрямованих на економічний розвиток регіонів за межами столиці Грузії.

Програма буде зосереджена на місцевих органах влади і конкретних діях для громадян, таких як відновлення або будівництво інфраструктури в міських зонах, заохочення розвитку туризму та підтримка малих і середніх підприємств та інновацій.

Програма також включає заходи з підтримки децентралізації та залучення громадян до процесу прийняття рішень на місцевому рівні.