Еврокомиссия предоставит Грузии 129 млн евро на преодоление последствий коронавируса

Еврокомиссия и Грузия подписали два финансовых соглашения на общую сумму 129 млн евро, чтобы помочь Грузии преодолеть вспышку COVID-19 и его влияние на экономику страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

"Европейский Союз поддерживает Грузию после пандемии COVID-19. Мы продолжим делать все возможное, чтобы смягчить последствия пандемии для жизни людей и предприятий", - сказал еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи.

Поддержка ЕС, мобилизованная для Грузии с начала кризиса, включая медикаменты, социальную поддержку уязвимых групп, займы и гранты предприятиям и фермерам по всей стране, а также прямую финансовую поддержку в государственный бюджет.

Благодаря гранту в 75 млн евро ЕС поддержит Антикризисный экономический план страны, призванный помочь гражданам Грузии оправиться от последствий пандемии.

Мероприятия включают социальную помощь уязвимым домохозяйствам и поддержку предприятий. Также предполагается увеличение количества коек в отделениях интенсивной терапии, чтобы подготовиться к потенциальному росту числа инфицированных.

Кроме того, ЕС выделит 54 миллиона евро в виде грантов, направленных на экономическое развитие регионов за пределами столицы Грузии.

Программа будет сосредоточена на местных органах власти и конкретных действиях для граждан, таких как восстановление или строительство инфраструктуры в городских зонах, поощрения развития туризма и поддержка малых и средних предприятий и инноваций.

Программа также включает меры по поддержке децентрализации и вовлечению граждан в процесс принятия решений на местном уровне.