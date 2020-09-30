"Звук вибуху" у Парижі: винищувач поспішав на допомогу літаку, з яким втратили зв’язок

Літак, який сьогодні вранці перетнув звуковий бар’єр і налякав цим звуком мешканців Парижу, поспішав на допомогу рейсовому літаку, з яким диспетчери втратили зв’язок.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це повідомив речник Повітряних сил полковник Стефан Спе.

"Винищувач "Рафаль", що перебуває у підпорядкуванні підрозділу у Сен-Дізьє, здійснював реальне втручання, щоб допомогти літакові, з яким втратили контакт. Йому дали дозвіл перетнути звуковий бар’єр, щоб дістатися до літака у скруті", - повідомив речник.

Це сталося об 11-52 над Крете, що на південний схід від столиці.

"За декілька секунд після того, як "Рафаль" перетнув звуковий бар’єр, на висоті понад 10 кілометрів над столичним регіоном, рейсовий літак Embraer 145 відновив контакт з службою цивільної авіації", - додають у міноборони.

Як повідомлялося раніше, сьогодні вранці у Парижі та околицях пролунав гучний звук, схожий на вибух, налякавши людей. Згодом префектура Парижу та посадовці заспокоїли містян, розповівши, що "вибух" був звуком від винищувача, який перетнув звуковий бар'єр.

У мережі вже з’явилися відеозаписи події. Так, наприклад, звук почули тенісисти під час матчу.