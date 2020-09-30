"Звук взрыва" в Париже: истребитель спешил на помощь самолету, с которым потеряли связь

Самолет, который сегодня утром пересек звуковой барьер и напугал этим звуком жителей Парижа, спешил на помощь рейсовому самолету, с которым диспетчеры потеряли связь.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщил представитель Воздушных сил полковник Стефан Спе.

"Истребитель "Рафаль", который находится в подчинении подразделения в Сен-Дизье, осуществлял реальное вмешательство, чтобы помочь самолету, с которым потеряли контакт. Ему дали разрешение преодолеть звуковой барьер, чтобы добраться до самолета в беде", - сообщил пресс-секретарь.

Это произошло в 11:52 над Крете, что на юго-восток от столицы.

"За несколько секунд после того, как "Рафаль" перешел звуковой барьер, на высоте более 10 километров над столичным регионом, рейсовый самолет Embraer 145 возобновил контакт со службой гражданской авиации", - добавляют в Минобороны.

Как сообщалось ранее, сегодня утром в Париже и окрестностях раздался громкий звук, похожий на взрыв, напугавший людей. Впоследствии префектура Парижа и чиновники успокоили горожан, рассказав, что "взрыв" был звуком от истребителя, который пересек звуковой барьер.

В сети уже появились видеозаписи события. Так, например, звук услышали теннисисты во время матча.