ЄС за місяць до виборів президента Молдови закликав до чесного голосування

Європейський Союз закликав владу Молдови забезпечити проведення вільних і справедливих виборів президента, запланованих на 1 листопада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Майбутні президентські вибори 1 листопада 2020 року мають бути проведені інклюзивним та прозорим способом і мають заслуговувати на довіру, з дотриманням демократичних стандартів і забезпеченням верховенства закону відповідно до міжнародних зобов'язань і зобов'язань країни відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС", - йдеться в заяві.

У Брюсселі нагадали, що під час проведення голосування слід уникати дій, що суперечать міжнародним стандартам, таких як підкуп голосів, зловживання державними ресурсами та тиск на виборців.

"Європейський Союз закликає владу Республіки Молдова повністю і без подальших затримок виконати рекомендації Венеціанської комісії Ради Європи та БДІПЛ/ОБСЄ, щоб гарантувати прозорість фінансування партій і кампаній. ЄС також очікує, що влада Республіки Молдова сприятимуть безперешкодній роботі міжнародних та місцевих спостерігачів за виборами", - йдеться в заяві.

На сьогодні для участі у виборах президента Молдови зареєстровані шість кандидатів, в тому числі чинний глава держави Ігор Додон та лідерка опозиційної партії "Дія і солідарність" Мая Санду.