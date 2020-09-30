ЕС за месяц до выборов президента Молдовы призвал к честному голосованию

Европейский Союз призвал власти Молдовы обеспечить проведение свободных и справедливых выборов президента, запланированных на 1 ноября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Европейской службы внешних действий.

"Предстоящие президентские выборы 1 ноября 2020 года должны быть проведены заслуживающим доверия, инклюзивным и прозрачным образом, с соблюдением демократических стандартов и обеспечением верховенства закона в соответствии с международными обязательствами и обязательствами страны в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС", - говорится в заявлении.

В Брюсселе напомнили, что при проведении голосования следует избегать действий, противоречащих международным стандартам, таких как подкуп голосов, злоупотребление государственными ресурсами и давление на избирателей.

"Европейский Союз призывает власти Республики Молдова полностью и без дальнейших задержек выполнить рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы и БДИПЧ/ОБСЕ, чтобы гарантировать прозрачность финансирования партий и кампаний. ЕС также ожидает, что власти Республики Молдова будут способствовать беспрепятственной работе международных и местных наблюдателей за выборами", - говорится в заявлении.

На сегодня для участия в выборах президента Молдовы зарегистрированы шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Игорь Додон и лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майя Санду.