У Грузії вперше з квітня новий рекорд приросту хворих на коронавірус
Вівторок, 8 вересня 2020, 09:46
У Грузії за минулу добу зареєстрували рекордне добове зростання кількості хворих на коронавірус за увесь час епідемії.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", такі дані оприлюднив Національний центр контролю за захворюваннями.
За останні 24 години в країні виявили 45 нових заражень. Це максимальний показник за увесь час епідемії. Попередній рекорд становив 42 нових випадки і був зареєстрований в середині квітня.
До минулого тижня добові показники лише зрідка наближалися до 30.
Одужали за останню добу 6 людей.
Загальна кількість підтверджених випадків з початку епідемії досягла 1729. З них 19 померли, 1321 - одужали.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua