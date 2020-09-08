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У Грузії вперше з квітня новий рекорд приросту хворих на коронавірус

Вівторок, 8 вересня 2020, 09:46

У Грузії за минулу добу зареєстрували рекордне добове зростання кількості хворих на коронавірус за увесь час епідемії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", такі дані оприлюднив Національний центр контролю за захворюваннями. 

За останні 24 години в країні виявили 45 нових заражень. Це максимальний показник за увесь час епідемії. Попередній рекорд становив 42 нових випадки і був зареєстрований в середині квітня. 

До минулого тижня добові показники лише зрідка наближалися до 30. 

Одужали за останню добу 6 людей.

Загальна кількість підтверджених випадків з початку епідемії досягла 1729. З них 19 померли, 1321 - одужали. 

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Грузія Коронавірус
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