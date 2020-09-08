В Грузии впервые с апреля новый рекорд прироста больных коронавирусом

В Грузии за минувшие сутки зарегистрировали рекордный суточный рост количества больных коронавирусом за все время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", такие данные обнародовал Национальный центр контроля за заболеваниями.

За последние 24 часа в стране обнаружили 45 новых заражений. Это максимальный показатель за все время эпидемии. Предыдущий рекорд составлял 42 новых случая и был зарегистрирован в середине апреля.

До прошлой недели суточные показатели лишь изредка приближались к 30.

Выздоровели за последние сутки шесть человек.

Общее количество подтвержденных случаев с начала эпидемии достигло 1729. Из них 19 умерли, 1321 - выздоровели.