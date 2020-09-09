Трамп оголосить про скорочення чисельності військових в Іраку та Афганістані

Президент США Дональд Трамп в середу оголосить про подальше виведення американських військ з Іраку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За цією заявою в найближчі дні піде ще одна - про подальше скорочення американських збройних сил в Афганістані.

Відповідні рішення прийняті на тлі критики на адресу Трампа після його зневажливих коментарів на адресу загиблих американських солдатів.

Трамп відстає від свого суперника-демократа Джо Байдена в опитуваннях перед виборами 3 листопада.

Його заява та вибір часу для неї можуть бути спрямовані на те, щоб переконати виборців, що він виконує свої обіцянки покласти край тому, що він назвав нескінченними війнами Америки.

Сполучені Штати мають близько 5200 військовослужбовців, які були розгорнуті в Іраку для боротьби з бойовиками угруповання "Ісламська держава".

Неназваний американський чиновник заявив минулого місяця, що Сполучені Штати, як очікується, скоротять чисельність своїх військ в Іраку приблизно на третину в найближчі місяці.

В даний час Сполучені Штати мають в Афганістані близько 8600 військовослужбовців. Трамп сказав в інтерв'ю Axios, опублікованому минулого місяця, що Сполучені Штати планують знизити це число приблизно до 4000.