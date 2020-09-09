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Трамп объявит о сокращении численности военных в Ираке и Афганистане

Среда, 9 сентября 2020, 08:06

Президент США Дональд Трамп в среду объявит о дальнейшем выводе американских войск из Ирака.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За этим заявлением в ближайшие дни последует еще одна - о дальнейшем сокращении американских вооруженных сил в Афганистане.

Соответствующие решения приняты на фоне критики в адрес Трампа после его уничижительных комментариев в адрес погибших американских солдат. 

Трамп отстает от своего соперника-демократа Джо Байдена в опросах перед выборами 3 ноября.

Его заявление и выбор времени для нее могут быть направлены на то, чтобы убедить избирателей, что он выполняет свои обещания положить конец тому, что он назвал бесконечными войнами Америки.

Соединенные Штаты имеют около 5200 военнослужащих, которые были развернуты в Ираке для борьбы с боевиками группировки "Исламское государство".

Неназванный американский чиновник заявил в прошлом месяце, что Соединенные Штаты, как ожидается, сократят численность своих войск в Ираке примерно на треть в ближайшие месяцы.

В настоящее время Соединенные Штаты имеют в Афганистане около 8600 военнослужащих. Трамп сказал в интервью Axios, опубликованном в прошлом месяце, что Соединенные Штаты планируют снизить это число примерно до 4000.

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США Афганистан Трамп
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