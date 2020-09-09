Пожежа знищила найбільший табір мігрантів у Греції

Пожежа спалахнула в найбільшому таборі мігрантів Греції - переповненому таборі Морія на острові Лесбос.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Мігрантів з табору евакуювали. Про постраждалих поки не повідомляється.

Один з очевидців сказав, що головний комплекс, а також тимчасові укриття в оливковому гаю неподалік були охоплені полум'ям.

У Морії проживає майже 13 000 осіб, що більш ніж в чотири рази перевищує її офіційну чисельність.

Табір був поміщений на карантин минулого тижня після того, як мігрант отримав позитивний тест на коронавірус. Зараз є 35 підтверджених випадків захворювання.

Грецьке інформаційне агентство ANA повідомило, що пожежа спалахнула після того, як частина з 35 людей відмовилася переїхати в ізоляцію зі своїми сім'ями, але ця інформація не є підтвердженою.

Заступник губернатора Лесбосу Аріс Хатзікомнінос, як повідомляється, повідомив місцевому радіо, що табір був "повністю зруйнований".

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс проведе екстрену нараду щодо пожежі о 09.30 за місцевим часом.

Один з місцевих жителів розповів, що майже весь табір був охоплений вогнем.

"Тепер з першим світлом я бачу, що є кілька наметів, які пережили пожежу, вони в порядку, але решта табору, як я бачу з цієї відстані, згоріла", - сказав Танасіс Вульгаракіс.