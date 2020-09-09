У Грузії повторно заборонили весілля, поминки і застілля

У Грузії у зв’язку зі зростанням числа випадків коронавірусу знову забороняють весілля, ювілеї, поминки та інші соціальні заходи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Нові обмеження набирають чинності в Грузії через зростання числа заражень коронавірусом.

Як повідомила глава адміністрації уряду Грузії Натія Мезврішвілі, від завтра заборона торкнеться весіль, поминок і ювілеїв.

Крім того, забороняється проводити культурні та спортивні заходи з числом учасників понад 200 осіб.

Рішенням Координаційної ради уряду, відкриття театрів і кінотеатрів відкладається до 1 листопада. Кінотеатри повинні були відновити роботу з 15 вересня, а театри – з 1 жовтня.

Нові обмеження не торкнуться заходів, пов'язаних з передвиборчою агітацією, - повідомила Мезврішвілі. Парламентські вибори в Грузії призначені на 31 жовтня.

У Грузії другий день поспіль зафіксували більше 40 нових випадків коронавірусу - це найвищі показники з квітня.