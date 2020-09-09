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В Грузии повторно запретили свадьбы, поминки и застолья

Среда, 9 сентября 2020, 13:02

В Грузии в связи с ростом числа случаев коронавируса снова запрещают свадьбы, юбилеи, поминки и другие социальные мероприятия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Новые ограничения вступают в силу в Грузии из-за роста числа заражений коронавирусом.

Как сообщила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили, с завтрашнего дня запрет коснется свадеб, поминок и юбилеев.

Кроме того, запрещается проводить культурные и спортивные мероприятия с числом участников более 200 человек.

Решением Координационного совета правительства, открытие театров и кинотеатров откладывается до 1 ноября. Кинотеатры должны были возобновить работу с 15 сентября, а театры - с 1 октября.

Новые ограничения не коснутся мероприятий, связанных с предвыборной агитацией, - сообщила Мезвришвили. Парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября.

В Грузии второй день подряд зафиксировали более 40 новых случаев коронавируса - это самые высокие показатели с апреля.

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