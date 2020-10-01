У США хочуть змінити правила дебатів до наступної зустрічі Трампа і Байдена

У США хочуть змінити правила дебатів між кандидатами у президенти до наступної зустрічі Дональда Трампа і Джо Байдена, щоб "забезпечити регламентовану дискусію".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Про це оголосили у Комісії з організації президентських дебатів - нейтральній організації, на яку покладена таку роль з 1988 року, після широкої критики з приводу того, як відбулася перша зустріч кандидатів.

Під час 90-хвилинних дебатів у вівторок, 29 вересня, Дональд Трамп постійно перебивав свого суперника й модератора.

Комісія повідомила, що внесе деякі зміни у формат, щоб надалі "попередити хаос".

"Дебати, які відбулися минулого вечора, чітко дали зрозуміти, що формат наступних дебатів потрібно додатково змінити, щоб забезпечити більш впорядковану дискусію", - йдеться у заяві.

Що саме має змінитися, наразі не повідомляють, але додають, що "зміни ретельно обдумуються і про них буде повідомлено найближчим часом".

30 вересня, наступного дня після дебатів, Байден висловив сподівання, що організатори отримають право виключати мікрофон кандидата, який у цей момент не виступає. У штабі Трампа водночас заявили, що організація починає "переставляти ворота і змінювати правила посеред гри".

Наступної середи, 7 жовтня, мають відбутися дебати між кандидатами у віцепрезиденти, а наприкінці жовтня - ще дві зустрічі Трампа й Байдена.

Більше про те, як пройшли дебати, читайте у статті: В режимі "бою без правил": хто виграв у президентських дебатах Трампа та Байдена.