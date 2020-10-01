В США хотят изменить правила дебатов до следующей встречи Трампа и Байдена

В США хотят изменить правила дебатов между кандидатами в президенты до следующей встречи Дональда Трампа и Джо Байдена, чтобы "обеспечить регламентированную дискуссию".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Об этом объявили в Комиссии по организации президентских дебатов - нейтральной организации, на которую возложена такую ​​роль с 1988 года, после широкой критики по поводу того, как произошла первая встреча кандидатов.

Во время 90-минутных дебатов во вторник, 29 сентября, Дональд Трамп постоянно перебивал своего соперника и модератора.

Комиссия сообщила, что внесет некоторые изменения в формат, чтобы в дальнейшем "предупредить хаос".

"Дебаты, которые состоялись вчера вечером, четко дали понять, что формат следующих дебатов нужно дополнительно изменить, чтобы обеспечить более упорядоченную дискуссию", - говорится в заявлении.

Что именно должно измениться, пока не сообщается, но добавляют, что "изменения тщательно обдумываются и о них будет сообщено в ближайшее время".

30 сентября, на следующий день после дебатов, Байден выразил надежду, что организаторы получат право выключать микрофон кандидата, который в этот момент не выступает. В штабе Трампа в то же время заявили, что организация начинает "переставлять ворота и менять правила посреди игры".

В следующую среду, 7 октября, должны состояться дебаты между кандидатами на вице-президента, а в конце октября - еще две встречи Трампа и Байдена.

Больше о том, как прошли дебаты, читайте в статье: В режиме "боя без правил": кто выиграл в президентских дебатах Трампа и Байдена