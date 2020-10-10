Британія приєдналася до країн ЄС і також відкликала посла з Білорусі

Велика Британія тимчасово відкликала свого посла в Білорусі, приєднавшись до низки країн ЄС, які пішли на такий крок раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що цей крок був зроблений на знак солідарності з Польщею і Литвою - критиками режиму Александра Лукашенка.

У п'ятницю Білорусь вислала 35 дипломатів з цих двох сусідніх країн.

Рааб засудив це як "абсолютно необгрунтоване" рішення, яке, за його словами, "тільки ще більше ізолює білоруський народ".

Сім інших європейських країн, включаючи Німеччину, Румунію та Чеську Республіку, також відкликали своїх послів.

Минулого тижня ЄС слідом за Великою Британією і Канадою ввів санкції щодо високопоставлених діячів Білорусі, які несуть відповідальність за порушення прав людини і фальсифікації виборів.