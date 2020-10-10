Британия присоединилась к странам ЕС и также отозвала посла из Беларуси

Великобритания временно отозвала своего посла в Беларуси, присоединившись к ряду стран ЕС, которые пошли на такой шаг раньше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что этот шаг был сделан в знак солидарности с Польшей и Литвой - критиками режима Александра Лукашенко.

В пятницу Беларусь выслала 35 дипломатов из этих двух соседних стран.

Рааб осудил это как "абсолютно необоснованное" решение, которое, по его словам,"только еще больше изолирует белорусский народ".

Семь других европейских стран, включая Германию, Румынию и Чешскую Республику, также отозвали своих послов.

На прошлой неделе ЕС вслед за Великобританией и Канадой ввел санкции в отношении высокопоставленных деятелей Беларуси, которые несут ответственность за нарушение прав человека и фальсификации выборов.