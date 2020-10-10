Трамп відновлює передвиборчий тур - збирає зустріч без масок поблизу Білого дому

Президент США Дональд Трамп з’явиться на публіці в суботу – таким чином він відновлює свою участь у публічних заходах а рамках виборчої кампанії після зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Трамп виступить перед сотнями прихильників на південній галявині Білого дому, перш ніж відправитися до Флориди на мітинг, який відбудеться в понеділок.

Гості суботнього заходу не будуть проходити тестування на коронавірус і не будуть зобов'язані носити маски, що викликає нові побоювання з приводу поширення захворювання в Білому домі.

Сам Трамп виступатиме перед гостями за балкона Трумена в блакитній кімнаті, великому парадному залі на першому поверсі Білого дому. Повідомляється, що на захід було запрошено більше двох тисяч гостей.

У заяві Білого дому стверджується, що учасникам зустрічі "настійно рекомендовано", але не обов'язково дотримуватися рекомендацій центрів з контролю і профілактики захворювань, що стосуються коронавірусу, таких як соціальне дистанціювання і носіння масок.

Раніше в п'ятницю Ентоні Фаучі, головний урядовий експерт з інфекційних захворювань, засудив попередню зустріч у Білому домі з нагоди Трампової номінації до Верховного суду як "захід суперпоширювачів".

Трамп відновлює свій передвиборчий тур лише через 10 днів після того, як йому вперше поставили діагноз COVID-19, який, як він визнав на цьому тижні, зробив його "дуже хворим".

Хоча лікар президента Шон Конлі раніше говорив, що Трамп, швидше за все, відновить передвиборчу діяльність, починаючи з суботи, незрозуміло, чи отримав він негативний тест і чи не є він досі заразним.