Трамп возобновляет предвыборный тур - собирает встречу без масок вблизи Белого дома

Президент США Дональд Трамп появится на публике в субботу – таким образом он возобновляет свое участие в публичных мероприятиях а рамках избирательной кампании после заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Трамп выступит перед сотнями сторонников на южной лужайке Белого дома, прежде чем отправиться во Флориду на митинг, который состоится в понедельник.

Гости субботнего мероприятия не будут проходить тестирование на коронавирус и не будут обязаны носить маски, что вызывает новые опасения по поводу распространения заболевания в Белом доме.

Сам Трамп будет выступать перед гостями с балкона Трумэна в Голубой комнате, большом парадном зале на первом этаже Белого дома. Сообщается, что на мероприятие было приглашено более двух тысяч гостей.

В заявлении Белого дома утверждается, что участникам встречи "настоятельно рекомендовано", но не обязательно придерживаться рекомендаций центров по контролю и профилактике заболеваний, касающихся коронавируса, таких как социальное дистанцирование и ношение масок.

Ранее в пятницу Энтони Фаучи, главный правительственный эксперт по инфекционным заболеваниям, осудил предыдущую встречу в Белом доме по случаю Трамповой номинации в Верховный суд как "мероприятие суперраспространителей".

Трамп возобновляет свой предвыборный тур всего через 10 дней после того, как ему впервые поставили диагноз COVID-19, который, как он признал на этой неделе, сделал его "очень больным".

Хотя врач президента Шон Конли ранее говорил, что Трамп, скорее всего, возобновит предвыборную деятельность, начиная с субботы, непонятно, получил ли он отрицательный тест и не является ли он до сих пор заразным.