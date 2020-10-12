Зеленський обговорив з Дудою відновлення могили вояків УПА на горі Монастир

Президент України Володимир Зеленський очікує, що польська сторона завершить роботу над відновленням могили вояків УПА на горі Монастир на території Польщі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це глава держави заявив у понеділок на спільній пресконференції з президентом Польщі у Києві.

Зеленський відзначив, що обидві країни зробили кроки назустріч у вирішенні історичних суперечок.

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"Раніше з нашого боку було вирішене питання дозволів на пошукові роботи для польських науковців та археологів. А у Польщі на горі Монастир реконструйовано пам’ятну плиту на українській братній могилі", - сказав Зеленський.

Важливо, що пам’ятник на могилі вояків УПА на горі Монастир є єдиним українським зруйнованим пам’ятником, який внесений у реєстр і має охоронятися польською державою. Тим не менше, польська сторона декілька років відмовлялася відновити понівечений вандалами монумент.

Лише напередодні візиту Дуди пам’ятну плиту було відновлено. Проте українські історики звернули увагу, що він не відповідає оригінальному вигляду, зокрема там немає переліку імен похованих вояків та відсутній напис "полягли за волю України".

"В подальшому ми очікуємо відновлення на цій могилі повного списку імен загиблих українців", - висловив сподівання Зеленський.

У 2015 році невідомі розтрощили гранітну плиту з переліком 62-х загиблих вояків, а хрест на пам’ятнику помалювали в біло-червоний колір. 20 січня 2020 року вандали знову понівечили пам’ятну дошку.