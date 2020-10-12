Зеленский обсудил с Дудой восстановление могилы воинов УПА на горе Монастырь

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что польская сторона завершит работу над восстановлением могилы воинов УПА на горе Монастырь на территории Польши.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом глава государства заявил в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Польши в Киеве.

Зеленский отметил, что обе страны предприняли шаги навстречу в решении исторических споров.

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"Раньше с нашей стороны был решен вопрос разрешений на поисковые работы для польских ученых и археологов. А в Польше на горе Монастырь реконструирована памятная плита на украинской братской могиле", - сказал Зеленский.

Важно, что памятник на могиле воинов УПА на горе Монастырь является единственным украинским разрушенным памятником, который внесен в реестр и должен охраняться польским государством. Тем не менее, польская сторона несколько лет отказывалась восстановить изуродованный вандалами памятник.

Лишь накануне визита Дуды памятную плиту восстановили. Однако украинские историки обратили внимание, что она не соответствует оригинальному виду, в частности там нет перечня имен похороненных воинов и отсутствует надпись "павших за свободу Украины".

"В дальнейшем мы ожидаем восстановления на этой могиле полного списка имен погибших украинцев", - выразил надежду Зеленский.

В 2015 году неизвестные разбили гранитную плиту с перечнем 62-х погибших воинов, а крест на памятнике покрасили в бело-красные цвета. 20 января 2020 года вандалы снова изуродовали памятную доску.