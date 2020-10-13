Населення Німеччини скоротилося вперше за останні десять років

Населення Німеччини незначно скоротилося вперше майже за десять років через скорочення імміграції в результаті пандемії коронавірусу.

Такими є дані Федерального статистичного управління, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Наприкінці червня в Німеччині проживало близько 83,1 мільйона людей, а в першому півріччі населення скоротилося на 40 000 осіб, або на 0,05%.

Останній спад був у другій половині 2010 року. З тих пір чисельність населення неухильно зростала — особливо різко в другій половині 2015 року, коли приплив мігрантів до Європи викликав зростання на 717 000 осіб.

Статистичне управління вказало на різке скорочення чистої імміграції, що почалося в березні, коли пандемія вразила Європу, і тривало до травня — періоду, на який припало скорочення чисельності населення на 59 000 людей. Більшість країн закрили суспільне життя, і багато хто, включаючи Німеччину, в значній мірі закрили свої кордони. У червні населення країни зросло на 4000 людей, що все ще набагато нижче, ніж 14 000 чоловік роком раніше.

Попередні дані показали, що чиста імміграція склала 74 000 осіб в першому півріччі в порівнянні з 167 000 роком раніше. Число померлих на 112 000 осіб перевищило число народжених, причому різниця збільшилася в порівнянні з 105 000 роком раніше.