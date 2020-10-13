Население Германии сократилось впервые за последние десять лет

Население Германии незначительно сократилось впервые почти за десять лет из-за сокращения иммиграции в результате пандемии коронавируса.

Таковы данные Федерального статистического управления, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В конце июня в Германии проживало около 83,1 миллиона человек, а в первом полугодии население сократилось на 40 000 человек, или на 0,05%.

Последний спад был во второй половине 2010 года. С тех пор численность населения неуклонно росла — особенно резко во второй половине 2015 года, когда приток мигрантов в Европу вызвал рост на 717 000 человек.

Статистическое управление указало на резкое сокращение чистой иммиграции, что началось в марте, когда пандемия поразила Европу, и продолжалось до мая — периода, на который пришлось сокращение численности населения на 59 000 человек. Большинство стран закрыли общественную жизнь, и многие, включая Германию, в значительной степени закрыли свои границы. В июне население страны выросло на 4000 человек, что все еще намного ниже, чем в 14 000 человек годом ранее.

Предварительные данные показали, что чистая иммиграция составила 74 000 человек в первом полугодии по сравнению с 167 000 годом ранее. Число умерших на 112 000 человек превысило число рожденных, причем разница увеличилась по сравнению со 105 000 годом ранее.