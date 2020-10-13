Спікер парламенту Кіпру відсторонений від посади через спірну програму громадянства
Спікер парламенту Кіпру, знятий в таємному відео про суперечливу схему громадянства, заявив у вівторок, що утримається від виконання своїх обов'язків до завершення розслідування.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Деметріс Сіллуріс, який є другим за рангом чиновником Кіпру, зробив цю заяву незабаром після того, як уряд оголосив, що призупиняє програму громадянства в обмін на інвестиції, яка тривалий час була об’єктом жорсткої критики.
Сіллуріс сказав, що буде утримуватися від виконання обов'язків з 19 жовтня.
Ця схема, яку критикують як непрозору і супроводжувану ризиком відмивання грошей, користується популярністю у росіян, українців, а останнім часом - у китайців і камбоджійців.
Оголошення про припинення програми відбулося після того, як телеканал "Аль-Джазіра" випустив в ефір документальний фільм про неї.
Журналісти, що видавали себе за посередників для уявного китайського інвестора з обвинувальним вироком, таємно знімали високопоставленого кіпрського державного чиновника, депутата і адвоката, які нібито пропонували допомогти процесу.
За законом судимість повинна дискваліфікувати потенційного інвестора.
Люди, зняті в документальному фільмі, стверджували, що потрапили в пастку, і сказали, що вони повідомили про це владі кілька місяців тому.