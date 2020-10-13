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Спікер парламенту Кіпру відсторонений від посади через спірну програму громадянства

Вівторок, 13 жовтня 2020, 16:10

Спікер парламенту Кіпру, знятий в таємному відео про суперечливу схему громадянства, заявив у вівторок, що утримається від виконання своїх обов'язків до завершення розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Деметріс Сіллуріс, який є другим за рангом чиновником Кіпру, зробив цю заяву незабаром після того, як уряд оголосив, що призупиняє програму громадянства в обмін на інвестиції, яка тривалий час була об’єктом жорсткої критики.

Сіллуріс сказав, що буде утримуватися від виконання обов'язків з 19 жовтня.

Ця схема, яку критикують як непрозору і супроводжувану ризиком відмивання грошей, користується популярністю у росіян, українців, а останнім часом - у китайців і камбоджійців.

Оголошення про припинення програми відбулося після того, як телеканал "Аль-Джазіра" випустив в ефір документальний фільм про неї.

Журналісти, що видавали себе за посередників для уявного китайського інвестора з обвинувальним вироком, таємно знімали високопоставленого кіпрського державного чиновника, депутата і адвоката, які нібито пропонували допомогти процесу.

За законом судимість повинна дискваліфікувати потенційного інвестора.

Люди, зняті в документальному фільмі, стверджували, що потрапили в пастку, і сказали, що вони повідомили про це владі кілька місяців тому.

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Кіпр
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