Спикер парламента Кипра отстранен от должности из-за спорной программы гражданства

Спикер парламента Кипра, снятый в тайном видео о противоречивой схеме гражданства, заявил во вторник, что воздержится от исполнения своих обязанностей до завершения расследования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Деметрис Силлурис, который является вторым по рангу чиновником Кипра, сделал это заявление вскоре после того, как правительство объявило, что приостанавливает программу гражданства в обмен на инвестиции, которая длительное время была объектом жесткой критики.

Силлурис сказал, что будет воздерживаться от исполнения обязанностей с 19 октября.

Эта схема, которую критикуют как непрозрачную и сопровождаемую риском отмывания денег, пользуется популярностью у россиян, украинцев, а в последнее время - у китайцев и камбоджийцев.

Объявление о прекращении программы состоялось после того, как телеканал "Аль-Джазира" выпустил в эфир документальный фильм о ней.

Журналисты, выдававшие себя за посредников для мнимого китайского инвестора с обвинительным приговором, тайно снимали высокопоставленного кипрского государственного чиновника, депутата и адвоката, которые якобы предлагали помочь процессу.

По закону судимость должна дисквалифицировать потенциального инвестора.

Люди, снятые в документальном фильме, утверждали, что попали в ловушку, и сказали, что они сообщили об этом властям несколько месяцев назад.