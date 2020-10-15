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ЄС відреагував на незаконний призов Росії у Криму

Четвер, 15 жовтня 2020, 13:48

Євросоюз вважає примусовий призов Росії в окупованому Криму частиною зусиль РФ з підриву суверенітету України, що порушує міжнародне право. 

Про це йдеться у заяві речника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Петера Стано, повідомляє "Європейська правда". 

"Російська Федерація проводить примусовий призов на військову службу жителів незаконно анексованого Криму та міста Севастополя. Це частина триваючих зусиль щодо підриву суверенітету і територіальної цілісності України з подальшими спробами насильницької інтеграції незаконно анексованих Криму і Севастополя до складу Росії", - заявив Стано. 

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"Це є порушенням міжнародного гуманітарного права. Російська Федерація відповідно до міжнародного права зобов'язана забезпечувати захист прав людини на півострові", - додав він.

Європейський Союз не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію Криму та міста Севастополя, додав Стано. 

"Європейський Союз як і раніше очікує, що Росія припинить всі порушення міжнародного права на Кримському півострові", - зазначив речник. 

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що незаконний призов Росії в Криму є воєнним злочином і прямо заборонений міжнародним гуманітарним правом.

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