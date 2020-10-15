ЄС відреагував на незаконний призов Росії у Криму
Євросоюз вважає примусовий призов Росії в окупованому Криму частиною зусиль РФ з підриву суверенітету України, що порушує міжнародне право.
Про це йдеться у заяві речника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Петера Стано, повідомляє "Європейська правда".
"Російська Федерація проводить примусовий призов на військову службу жителів незаконно анексованого Криму та міста Севастополя. Це частина триваючих зусиль щодо підриву суверенітету і територіальної цілісності України з подальшими спробами насильницької інтеграції незаконно анексованих Криму і Севастополя до складу Росії", - заявив Стано.
"Це є порушенням міжнародного гуманітарного права. Російська Федерація відповідно до міжнародного права зобов'язана забезпечувати захист прав людини на півострові", - додав він.
Європейський Союз не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію Криму та міста Севастополя, додав Стано.
"Європейський Союз як і раніше очікує, що Росія припинить всі порушення міжнародного права на Кримському півострові", - зазначив речник.
Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що незаконний призов Росії в Криму є воєнним злочином і прямо заборонений міжнародним гуманітарним правом.