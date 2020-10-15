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ЕС отреагировал на незаконный призыв России в Крыму

Четверг, 15 октября 2020, 13:48

Евросоюз считает принудительный призыв России в оккупированном Крыму частью усилий РФ по подрыву суверенитета Украины, что нарушает международное право.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано, сообщает "Европейская правда".

"Российская Федерация проводит принудительный призыв на военную службу жителей незаконно аннексированного Крыма и города Севастополя. Это часть продолжающихся усилий по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины с последующими попытками насильственной интеграции незаконно аннексированных Крыма и Севастополя в состав России", - заявил Стано.

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"Это является нарушением международного гуманитарного права. Российская Федерация в соответствии с международным правом обязана обеспечивать защиту прав человека на полуострове", - добавил он.

Европейский Союз не признает и никогда не признает незаконную аннексию Крыма и города Севастополя, добавил Стано.

"Европейский Союз по-прежнему ожидает, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове", - отметил спикер.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что незаконный призыв России в Крыму является военным преступлением и прямо запрещен международным гуманитарным правом.

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